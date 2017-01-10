عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن قلقها على مصير الفنان سعد لمجرد وطلبت من جمهورها إعلامها بأي مستجدات وتطورات حصلت في قضيته.

ونشرت في صفحتها الرسمية على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له وعليها عينان تدمعان وعلقت عليها :”طمنونا على الغالي سعد المجرد الله يفرجها عليها يارب اذا عندكم اخبار طيبه علمونا اليوم طول الوقت في بالي ادعوا له ولا تنسونه بالدعاء”.

ورفض القضاء الفرنسي الجمعة الأخيرة من ديسمبر الماضي إطلاق سراح سعد لمجرد مؤقتاً رغم تقديم دفاعه ضمانات الحضور.

وتعود قضية سعد لمجرد إلى 26 من أكتوبر الماضي، إذا تم حبسه بسجن فلوري بباريس، بعد أن اتهمته فتاة فرنسية باغتصابها في محل اقامته بفندق الماريوت بشارع “سانزليزيه” بباريس، قبيل أيام من موعد حفلته بباريس، ولم يتم الحكم بالقضية إلى الآن.