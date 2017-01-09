ترحم وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على روح الرئيس الإيراني الأسبق رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله على أكبر هاشمي رفسنجاني داعيا إلى الوقوف دقيقة صمت على روحه .

وقال وزير خارجية البحرين عبر حسابه على تويتر “‏رحم الله علي اكبر هاشمي رافسنجاني ، الرئيس السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

رحم الله علي اكبر هاشمي رافسنجاني ، الرئيس السابق للجمهورية الاسلامية الإيرانية — خالد بن احمد (@khalidalkhalifa) January 8, 2017

وفجرت التغريدة عاصفة من الردود العنيفة من قبل مغردين خليجيين والذين انتقدوا ترحم الوزير البحريني على رئيس سابق للدولة التي تكن عداء شديدا لبلاده واتهمتها المنامة مرارا بالوقوف وراء العنف والإرهاب الذي يقع فيها من خلال دعمها لشيعة البحرين للتمرد على حكم آل خليفة . حسب ما ذكر موقع بوابة القاهرة.

ورد عليه المغرد القطري عبدالله الوذين موجها كلامه للوزير البحرين قائلا ” الصمت في بعض المواقف هو فن من فنون الدبلوماسية ” لكن المغردين فوجئوا برد وزير الخارجية البحريني عليه قائلا ” عندي لك رأي احسن .. ما رأيك ان تقف دقيقة صمت ؟ “.!!

"الصمت" في بعض المواقف هو فن من فنون الدبلوماسية@khalidalkhalifa — عبدالله الوذين (@abqatar) January 8, 2017

@abqatar عندي لك رأي احسن .. ما رأيك ان تقف دقيقة صمت ؟ — خالد بن احمد (@khalidalkhalifa) January 8, 2017

وعندئذ رد علي “الوذين” قائلا: ” الوقوف دقيقة صمت ليس من ديننا وإن كُنتَ ترى أن الوقوف دقيقة صمت هو الأفضل فَلِمَ لا تقرأ الفاتحة على “روحه الطاهرة” أيضاً “.

الوقوف دقيقة صمت ليس من ديننا

وإن كُنتَ ترى أن الوقوف دقيقة صمت هو الأفضل فَلِمَ لا تقرأ الفاتحة على "روحه الطاهرة" أيضاً@khalidalkhalifa — عبدالله الوذين (@abqatar) January 8, 2017

وفجرت تغريدة وردود الوزير البحريني حالة من الجدل والغضب ، وذكر مغردون بتغريدة سابقة للشيخ خالد بن أحمد يترحم فيها على الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز، واعتبروها خذلانا للشعب الفلسطيني والشعوب العربية التي ارتكب بيريز بحقها مذابح معروفة وموثقة دوليا .