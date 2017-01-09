يبدو أن الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب، تشابَهَ مع كثيرٍ من الزعماء العرب في تعيين أقاربهم في مناصب عليا، فقد قرر تعيين صهره المليونير اليهودي الشاب “جاريد كوشنر”، ضمن أكبر مستشاريه في البيت الأبيض، وستشمل وظيفته السياسة الداخلية والخارجية.

وكان كوشنر البالغ من العمر 35 عاما وهو زوج ابنة ترامب ايفانكا قد لعب دورا كبيرا من وراء الكواليس في حملة ترامب الانتخابية.

ويعمل كوشنر في مجال التطوير العقاري وله أعمال تجارية متعددة أخرى.

وسيكون تعيين كوشنر مثيرا للجدل نظرا لما لمحاباة الأقارب وتحسبا لنشوء نزاعات مستقبلية.

وقال ترامب “كان جاريد سندا كبيرا ومستشارا موثوقا فيه طوال الحملة الانتخابية والفترة الانتقالية وأفخر بأنه سيلعب دورا قياديا بارزا في إدارتي”.

وسيجري تنصيب ترامب كالرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة في العشرين من يناير/كانون الثاني.

وقال أعضاء فريق ترامب إن قانونا يمنع المسؤولين من منح وظائف حكومية لأقاربهم لا يسري على وظائف البيت الأبيض.

كما توجد ايضا قوانين فيدرالية تقضي بألا يتربح موظفي الحكومة من أي أعمال أو شركات.

ونقلت شبكة ان بي سي عن محامي كوشنر قوله في تصريح “كوشنر ملتزم بالتقيد بالقوانين الاخلاقية والسلوكية الفدرالية، ونحن بصدد التشاور مع مكتب السلوكيات الحكومي ازاء الخطوات التي ينبغي عليه اتخاذها بهذا الصدد”.

يذكر ان قانونا يتعلق بالمحسوبية سن بعد قيام الرئيس جون كنيدي بتعيين شقيقه روبرت في منصب وزير العدل يمنع اي رئيس امريكي من تعيين قريب له في منصب بارز.