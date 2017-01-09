ترك مهرب بشر 19 لاجئا سوريا بينهم خمسة أطفال، في شاحنة مغلقة في استراحة قرب الحدود النمساوية- الألمانية في درجة حرارة 20 تحت الصفر.

وقالت إذاعة صوت ألمانيا نقلا عن الشرطة الاتحادية، إن “المهرب ترك طالبي اللجوء، في شاحنة مغلقة غير مدفأة في استراحة قرب الحدود النمساوية في ألمانيا، وولى الأدبار”.

كان المهرب قد جلب اللاجئين من إيطاليا بعد أن حصل منهم على مبالغ تراوحت بين 500 و800 يورو عن كل شخص، لكنه تركهم على جانب الطريق بعد أن تعرض محرك الشاحنة لمشاكل تقنية، وفق رواية اللاجئين.

وتوجه اللاجئون إلى المسافرين العابرين بالمنطقة وطلبوا المساعدة، حيث توجه إلى هناك طبيب طوارئ وطواقم إنقاذ.

وحادثة تهريب طالبي اللجوء داخل الشاحنات ليست الأولى فقد سبقها أخرى في أغسطس 2015 عندما تم العثور على جثث عدد كبير من المهاجرين يقدر بـ 90 شخصا داخل شاحنة متوقفة على جانب طريق سريع في شرق النمسا.