تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو يرصد حقيقة المهدي المنتظر بين السنة والشيعة وبالأدلة الشرعية، ويثبت ادعاءات الشيعة الباطله في هذا الصدد.

وبحسب الفيديو المتداول الذي نشرته قناة “المجلة” على اليوتيوب، فقد أوضح الفيديو أن من أبرز عقائد الشيعة والتي تكاد تمتلئ بها كتبهم عقيدة المهدي المنتظر محمد بن الحسن العسكري، وهو الإمام الثاني عشر عندهم، وهم يطلقون عليه الحجة كما يطلقون عليه القائم، ويزعمون أنه ولد سنة (255هـ)، واختفى في سرداب (سُرَّ من رأى) سنة (265هـ)، وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان لينتقم لهم من أعدائهم , ولا يزال الشيعة يزورونه بسرداب (سُر من رأى) ويدعونه للخروج.

وأوضح الفيديو أن حقيقة المهدي في عقيدة أهل السنة يوضحها قشيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: (فالمهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله لا محمد بن الحسن ، وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال:” هو من ولد الحسن بن على لا من ولد الحسين بن علي ” .

وتابع الفيديو أن أحاديث المهدي معروفة ؛ رواها الإمام أحمد وأبو داوود والترمذي وغيرهم ؛ كحديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:” لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوَّل الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلاً من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً “سكت عنه “وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح”.