قالت المعارضة الايرانية البارزة مريم رجوي، إنه برحيل رفسنجاني قد انهارت إحدى دعامتي الفاشية الدينية الحاكمة في إيران، وعنصر التوازن فيها، مضيفة أن النظام برمته يقترب من السقوط.

وأكملت، طيلة 38 عاما سواء في عهد خميني أو بعده، كان له أكبر الأدوار في عمليات القمع، وتصدير الإرهاب، والسعي من أجل الحصول على القنبلة النووية.

ووصفت رجوي الرئيس الأسبق بانه كان دوما الرجل الثاني في النظام، وعنصر التوازن فيه، وكان له دور حاسم في بقاء النظام، مؤكدة أنه في الظرف الراهن سوف يفقد نظام الملالي برحيله توازنه الداخلي والخارجي.