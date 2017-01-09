روّج ناشطون مصريون على “جروبات” بمواقع التواصل الإجتماعيّ، داعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، أخبارًا “كاذبة” لشخص ادعو أنه رجل أعمال بلجيكي تبرع بنصف ثروته لـ”صندوق تحيا مصر”، لكنّ الحقيقة أن الشخصية التي تحدّث عنها الناشطون هي لممثل إباحي يُدعى “جوني سينز”.

وقالت الصفحة الأولى التي تحمل اسم «جروب الـ23 مليون مصري اللى انتخبوا السيسي» بعد أن نشرت صورتين له: “أنهى رجل أعمال بلجيكي تبرعه بنصف ثروته لصندوق تحيا مصر، ودعا المواطنين هناك إلى زيارة مصر لتنشيط السياحة”.

وشكرت الصفحة بحسب “بوابة القاهرة” ذلك الشخص واصفة إياه بـ”البطل”، وأن مصر سترد له الجميل عندما تقف على رجليها بقيادة الرئيس السيسي!.

أمّا “الجروب الرسمي لعشاق الجيش والشرطة”، فنشر أحد أعضائه صورة لنفس الرجل ولكن بوصف آخر، فقال العضو إنه المقدم ضياء رجب “وحش الصاعقة” في سيناء، مطالبًا أعضاء الجروب بالتفاعل من خلال تحيته.