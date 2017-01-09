تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو يرصد لحظة الذي استهدف كمين “” في منطقة شمال المصرية، والذي أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات.

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد سمع دوي تبادل لإطلاق النيران قبل أن يتبعه التفجير الانتحاري الذي هز أرجاء المنطقة وأدى إلى صعود كتلة نارية كبيرة تدل على أن كمية المتفجرات المستخدمة كبيرة.

 

وكان مصدر امني قد كشف أن انتحاريا استخدم تابعة لشركة النظافة تمت سرقتها منذ أيام في .

 

وأوضح أنه عقب التفجير هاجمت العناصر المتشددة بأسلحة آلية وقذائف “”، ووقعت اشتباكات عنيفة مع المهاجمين.

 

 