عبّرت السفيرة الأمريكية في عمّان، “أليس جي ويلز” عن فخرها بالملازم ثاني، لارا هواوشة التي ستكون أول مرشحة لقيادة طائرة حربية في  .

 

وقالت السفارة الأمريكية في تدوين لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” مرفقة مجموعة من الصورر للملازم ثاني ” لارا هوواشة” مع السفيرة: “تفتخر السفيرة ويلز بلقائها مؤخرا الملازم ثاني لارا هواوشة وتهنأتها كونها اول مرشحة لقيادة طائرة في سلاح الجو الملكي”.

 

وأضافت: ” تتواجد الملازم هواوشة حاليا في لحضور دورات خاصة باللغة الانجليزية ودورات اولية في قيادة طائرات . وفور انتهائها من التدريب، ستصبح الملازم هواوشة اول قائدة طائرة من بين ست سيدات تم تدريبهن في لقيادة من نوع بلاكهوك واول سيدة تقود طائرة في ”.

 

وتابعت: ” هذا التدريب هو جزء من المساعدات المقدمة للأردن ضمن صندوق الشراكة لمواجهة الارهاب والذي من خلاله ستستلم الاردنية 12 طائرة عامودية من نوع UH-60M Blackhawk لتطوير استجابة السريعة وتعزيز أمن الحدود”.