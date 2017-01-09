عبّرت السفيرة الأمريكية في عمّان، “أليس جي ويلز” عن فخرها بالملازم ثاني، لارا هواوشة التي ستكون أول مرشحة لقيادة طائرة حربية في سلاح الجو الملكي الأردني .

وقالت السفارة الأمريكية في تدوين لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” مرفقة مجموعة من الصورر للملازم ثاني ” لارا هوواشة” مع السفيرة: “تفتخر السفيرة ويلز بلقائها مؤخرا الملازم ثاني لارا هواوشة وتهنأتها كونها اول مرشحة لقيادة طائرة في سلاح الجو الملكي”.

وأضافت: ” تتواجد الملازم هواوشة حاليا في الولايات المتحدة لحضور دورات خاصة باللغة الانجليزية ودورات اولية في قيادة طائرات . وفور انتهائها من التدريب، ستصبح الملازم هواوشة اول قائدة طائرة من بين ست سيدات تم تدريبهن في الولايات المتحدة لقيادة طائرة عامودية من نوع بلاكهوك واول سيدة تقود طائرة في الجيش الأردني”.

وتابعت: ” هذا التدريب هو جزء من المساعدات المقدمة للأردن ضمن صندوق الشراكة لمواجهة الارهاب والذي من خلاله ستستلم القوات المسلحة الاردنية 12 طائرة عامودية من نوع UH-60M Blackhawk لتطوير استجابة الاردن السريعة وتعزيز أمن الحدود”.