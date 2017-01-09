اتهمت امرأة إماراتية، من دبي، بائعًا هنديًا، بالتحرش بها جنسيًا داخل محل الأحذية الذي يعمل فيه.

واستدعت السيدة “43 سنة” الشرطة، أثناء وجودها في المحل، مشيرة إلى أن البائع الهندي “21 عامًا” لمسها، وحاول أن يعطيها رقم هاتفه الجوال.

وبحسب صحيفة “الخليج تايمز”، نفى البائع أمام المحكمة الابتدائية، تهمة التحرش الجنسي وخدش حياء السيدة الإماراتية.

وبحسب التقرير، وقع الحادث يوم 9 أغسطس/آب في أحد المتاجر بسوق نايف.

وقالت المرأة للمدعى العام: “وقع الحادث في حوالي الساعة 5:15 عندما زرت المتجر، وكنت أبحث عن بعض الأحذية وأقوم بقياسها، وبعدما سألت البائع عن سعر زوج من الحذاء، اقترب مني ولمس فخذي، فاعتقدت في البداية، أن ذلك حدث بطريق الخطأ”.