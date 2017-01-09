قضت محكمة بحرينية بحبس فتاة بحرينية “صماء”، تبلغ من العمر 21 عامًا، سنتين مع النفاذ وغرامة 3 آلاف دينار، بتهمة نشر صور فاضحة على حسابات تابعة لها.

وكان أحد الحسابات باسم sarooah90 يقوم بنشر صور لفتيات عاريات وعبارات مثيرة تدعو لممارسة الرذيلة، وبعد مراقبة الحساب تبين أنه يعود للمتهمة، والتي أدينت أيضا بإنشاء حسابات الكترونية مزيفة باسم شاب بحريني ونشرت صورا فاضحة عليها، مطالبة راغبي المتعة بإرسال الأموال إليها، وفقا لما أورده موقع “الأيام نت”.

وحكم على الشابة بالواقعة مدة 6 أشهر وكفالة 200 دينار، لكن تهمة أخرى لاحقتها، إذ قامت بالاعتداء على ضابط شرطة بحقنة طبية أثناء نقلها للتوقيف، وقالت إنها فعلت ذلك “لأنها تكرهه وأرادت الانتقام منه”، فخبأت إبرة طبية تستخدم في تعاطي المخدرات وانتهزت الفرصة وقامت بطعنه في رجله.

وقررت النيابة العامة، أنّ المتهمة حازت وأحرزت وعرضت صورا مخلة بالآداب العامة، كما أرسلت ونشرت صورا إباحية بواسطة نظام تقنية المعلومات، وحازت مواد إباحية في وسيلة لتقنية المعلومات، وحكمت المحكمة بحبسها سنتين مع النفاذ وتغريمها 3 آلاف دينار.