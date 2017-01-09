نشبت حالة من الغضب العارم على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت ودول الخليج، بعد تصريحات وزير العدل الكويتي فالح العزب، خلال مقابلة له على إحدى القنوات الفضائية بالقاهرة، قال فيها “إن الأمة العربية بدون مصر على الهامش لا قيمة لها”.

وقال عضو المجلس الدكتور جمعان الحربش، على حسابه الخاص بـ”تويتر” منتقدا تصريح العزب: “الإشادة بمكانة مصر يجب أن لا تكون عبر التقليل من مكانة الكويت ودول الخليج، وتصريح وزير العدل مهين، وعليه الاعتذار”.

وكتب النائب رياض أحمد العدساني، في حسابه بـ”تويتر”: “على رئيس الوزراء توجيه الوزراء؛ للوقوف عند مسؤولياتهم، وإذا كرر وزير العدل تصريحه: (بدون مصر)، سنصبح دولًا على الهامش، سنجعله هو وزيرًا على الهامش”.

وفى أول رد من وزير العدل الكويتي، الدكتور فالح العزب، على هذا الغضب، قال: “إن مقاصد حديثه في لقاء تليفزيوني أجراه في القاهرة أخيرًا، كانت تستهدف الإشارة إلى مواقف مصر التاريخية، تجاه قضايا العرب بشكل عام، وقضايا الكويت بشكل خاص، ودورها المؤثر في خدمة الجامعة العربية؛ انطلاقًا من مكانتها، وأهمية دورها في تحقيق التكامل العربي المنشود في مختلف الجوانب”، مؤكدًا: “حرص الكويت على دعم وتعزيز مبدأ التكامل بين الدول العربية، بما يخدم قضاياها في المحافل الدولية”.

واستغرب العزب في تصريح لصحيفة “الراي” الكويتية، أن يتم استقطاع جملة في هذا اللقاء التليفزيوني، من دون استكمال الفكرة، وتوضيح المقاصد الحقيقية من ورائها، داعيًا إلى ضرورة توحيد الجهود، من أجل دعم الإجماع العربي، وتوسيع قنوات التنسيق والتواصل؛ لخدمة القضايا العربية، في مختلف المجالات.

وأوضح، أنه تحدث في اللقاء التلفزيوني الذي أجراه في القاهرة عن جامعة الدول العربية، وضرورة تحقيق التكامل بين أعضائها، لافتًا إلى أن: “استقطاع جملة، قيلت خلال اللقاء؛ بقصد الإشارة إلى مكانة مصر الكبيرة في قلوب الكويتيين والعرب جميعًا، وتوظيفها في سياق آخر، أمر يثير الاستغراب”.