أثار تغيب أمين العاصمة الأردنية، عمَّان عقل بلتاجي جدلا واسعا تحت قبة البرلمان، بعد أن ورد سؤال من أحد النواب يسأل من خلال عن بعض القضايا التي تتعلق بالأمانة ومن بينها مشروع الباص السريع.

واعتبر نواب اللجنة أن “بلتاجي” لا يلبي دعوات النواب إطلاقاً، مطالبين رئاسة مجلس النواب بأخذ الإجراء المناسب لمنع تكرار تغيب أمين العاصمة عن الجلسات.

من جانبه، قال النائب “صداح الحباشنة” ردا على حديث نائب رئيس الوزراء “محمد الذنيبات” حول طلب إحضار “بلتاجي” لمجلس النواب: ” إذا انت رجل جيبه”.

يشار إلى أن تغيب “بلتاجي” ليس بجديد حيث لم يفلح مجلس النواب السابع عشر “الماضي” في إحضار “بلتاجي” رغم الانتقادات اللاذعة.