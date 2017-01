فنَّد الصحفي الإسرائيلي “دان كوهين” مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن منفذ عملية الدهس في القدس المحتلة والتي قتل فيها أربعة جنود ينتمي إلى “داعش”، مؤكدا بأن هذه المزاعم تهدف إلى اتخاذ تدابير صارمة ضد الفلسطينيين.

وقال “كوهين” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” إسرائيل زعمت بأن منفذ الهجوم ينتمي إلى داعش بهدف استخدام الامر كذريعة لاتخاذ تدابير صارمة ضد الفلسطينيين”.

Israel falsely claims Jerusalem attack inspired by ISIS, then uses own lie as pretext to advance draconian measures https://t.co/7emeLEmMuy

— Dan Cohen (@dancohen3000) January 9, 2017