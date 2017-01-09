فنَّد الصحفي الإسرائيلي “دان كوهين” مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ، بأن منفذ عملية الدهس في المحتلة والتي قتل فيها أربعة جنود ينتمي إلى “”، مؤكدا بأن هذه المزاعم تهدف إلى اتخاذ تدابير صارمة ضد .

 

وقال “كوهين” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” زعمت بأن منفذ الهجوم ينتمي إلى داعش بهدف استخدام الامر كذريعة لاتخاذ تدابير صارمة ضد الفلسطينيين”.

 

وكان نتنياهو قد زعم بأن منفذ الهجوم وهو من مدينة القدس الشرقية، كان مؤيدا لتنظيم في والشام.