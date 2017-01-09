اغتصبت الشرطة في ولاية “شاتيسجاره” التي تشهد تمرداً ماوياً يسارياً، يرفض الديمقراطية البرلمانية في الهند، 16 امرأة على الأقل في عامي 2015 و2016 .وفقَ تقريرٍ حقوقيّ

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند، إنها لم تتحدث بعد إلى “20 ضحية أخرى”.

وذكرت اللجنة أن “حقوق الإنسان للضحايا تعرضت لانتهاك واسع من قبل أفراد الأمن في حكومة ولاية شاتيسجاره، المسئولة عنها قانونيا حكومة الولاية بشكل غير مباشر”.

وأصدرت اللجنة إشعاراً لسلطات الولاية بإعطاء «إغاثة نقدية مؤقتة» بقيمة 7ر3 مليون روبية (54281 دولارا) للضحايا.