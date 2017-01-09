تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو يرصد لحظة مقتل أحد المهاجمين الذين استهدفوا كمين “المطافي” في منطقة العريش شمال سيناء المصرية، والذي أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ترجل أحد المهاجمين من إحدى سيارات النقل الخفيف واتجه ناحية الكمين قبل أن ترصده القوات وتباشر بإطلاق النار عليه حتى أردته قتيلا.

وكان شهود عيان قالوا إن هجوم المطافىء غرب العريش، بدأ حوالي الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث سمع دوي إطلاق نار عنيف، تبعه انفجار قوي جدًا وارتفاع لأعمدة الدخان، ومن ثم حدثت اشتباكات عنيفة بين قوات الكمين والمهاجمين استمرت نحو 45 دقيقة، قبل وصول سيارات الإسعاف.

وأكد الشهود، أن هناك عددا كبيرا من القتلى في صفوف قوات الكمين، وتم أسر بعض الأفراد، وشوهدت سيارات المسلحين تطارد مدرعة فرت من محيط منطقة الاستهداف.

وأوضح الشهود، أنه تم رفع الراية السوداء لداعش علي الكمين، مما يعني أنه تم تصفيته بالكامل، وأسر بعض الجنود الأحياء.