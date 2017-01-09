إذا ما كنت في بريطانيا وركبت في “المترو”، ولاحظت وجود عدد كبيرٍ من المسافرين جالسون على مقاعدهم بملابس داخلية، فتأكد أن هذا الأمر أصبح تقليداً في البلاد، ويُحتفلُ به سنوياً!.

فقد شارك الآلاف في بريطانيا بـِ”اليوم العالمي لركوب المترو بدون بنطلونات”، حيث أصيبت محطات “المترو” بشلل بسبب الإزدحام.

وعلى الرغم أن هناك أناس يرون أن هذا اليوم “سخيف” بكل المقاييس إلا أنه انتشر بطريقة في أغلب الدول الأوروبية مثل التشيك وألمانيا فأول من احتفلوا به هم الامريكان عام 2001 في نيويورك حتى وصل إلى أوروبا ليصبح يوما عالميا يحتفل به العالم الغربي.