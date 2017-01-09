بشر السياسي المصري محمد الجوادي المستشار السياسي للائتلاف العالمي للمصريين في الخارج , الشعب المصري-كما قال- والشعوب العربية بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي لحكم مصر مرة اخرى.
وأضاف الجوادي الذي يلقب بـ”أبو التاريخ”, في تغريدة أطلعت عليها وطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. ” ان شاء الله سيعود محمد مرسي كما عاد سعد وكما عاد محمد الخامس كما عاد مانديلا و بن بيلا ونابليون و غاندي ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله “.
ان شاء الله سيعود محمد مرسي
كما عاد سعد وكما عاد محمد الخامس
كما عاد مانديلا و بن بيلا
ونابليون و غاندي
ويومئذ يفرح المؤمنون
بنصر الله
— د . محمد الجوادي (@GwadyM) January 9, 2017
الجوادي يستند في بشرته إلى قراءاته وابحاثه التاريخية لما يدور الآن من أحداث.
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