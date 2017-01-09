بشر السياسي المصري محمد الجوادي المستشار السياسي للائتلاف العالمي للمصريين في الخارج , الشعب المصري-كما قال- والشعوب العربية بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي لحكم مصر مرة اخرى.

وأضاف الجوادي الذي يلقب بـ”أبو التاريخ”, في تغريدة أطلعت عليها وطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. ” ان شاء الله سيعود محمد مرسي كما عاد سعد وكما عاد محمد الخامس كما عاد مانديلا و بن بيلا ونابليون و غاندي ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله “.

ان شاء الله سيعود محمد مرسي

كما عاد سعد وكما عاد محمد الخامس

كما عاد مانديلا و بن بيلا

ونابليون و غاندي

ويومئذ يفرح المؤمنون

بنصر الله — د . محمد الجوادي (@GwadyM) January 9, 2017

الجوادي يستند في بشرته إلى قراءاته وابحاثه التاريخية لما يدور الآن من أحداث.