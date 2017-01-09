بشر السياسي المصري المستشار السياسي للائتلاف العالمي للمصريين في الخارج , المصري-كما قال- والشعوب العربية بعودة الرئيس المعزول لحكم مرة اخرى.

 

وأضاف الجوادي الذي يلقب بـ”أبو التاريخ”, في تغريدة أطلعت عليها وطن على موقع التواصل الاجتماعي “”.. ” ان شاء سيعود محمد مرسي  كما عاد سعد  وكما عاد محمد الخامس كما عاد مانديلا و بن بيلا  ونابليون و غاندي ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر “.

 

الجوادي يستند في بشرته إلى قراءاته وابحاثه التاريخية لما يدور الآن من أحداث.