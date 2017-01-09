تسبّب حمار في شجار وصل حدّ إطلاق النار بين عائلتين في دائرة رأس العيون بولاية باتنة، شرق الجزائر، إذ أصيب خمسة أشخاص بجراح، بينهم واحد أصيب برصاصة من بندقية صيد، ليلة الأحد.

وحسب ما نقلته جريدة الشروق الجزائرية، فإن جارين يعيشان على وقع شجار مزمن بينهما، وتسبّب دخول حمار أحدهما إلى حقل الآخر بتلاسن بين الاثنين، ليتطور الأمر إلى عراك بينهما، وبعد ذلك جذب أحدهما بندقية الصيد وأطلق النار على غريمه، ممّا أدى إلى نقله المستشفى.

ولم يتوقف العراك عند هذا الحد، بل دخلت العائلتان كذلك في الشجار، وتبادل أفرادها الضرب بالقضبان والهراوات، ممّا أدى إلى وقوع أربعة جرحى بينهم امرأة، ولم تنتهِ الأحداث إلّا بتدخل عقلاء لأجل تهدئة النفوس.

وفتحت مصالح الدرك الجزائري تحقيقًا في الحادث، ومعرفة المسؤولين عن الإصابات الجسدية.