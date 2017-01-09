أكدت مصادر، أن السّلطات المصرية تمكّنت من تحديد هوية غالبية العائلة الجزائرية التي توفيت إثر سقوط طائرة مصرية في مياه البحر الأبيض المتوسط، حين كانت متوجهة من العاصمة الفرنسية باريس إلى القاهرة في شهر آيار/مايو العام الماضي.

وبحسب المصادر ذاتها، فإنه يمكن لعائلتا الضحايا بطيش فيصل وزوجته سعودي نهى، استقبال جثامين ذويهم بعد التّحقق من تحاليل الحمض النووي، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “النهار” الجزائرية.

يشار إلى أن العائلة مكوّنة من الزوج بطيش فيصل البالغ من العمر 36 سنة ينحدر من بلدية وادي سقان من ميلة، والزوجة سعودي نهى من مواليد 1988، بالإضافة إلى الطّفلين محمد ذو العامين والنصف والرضيعة جمانة ذات الـ 7 أشهر.

وكانت طائرة مصر للطيران قد سقطت في مياه البحر وعلى متنها 66 شخصا بالإضافة إلى طاقم الطائرة لم ينج منهم أحد، حيث كان آخر ظهور لها في الأجواء اليونانية، في حين كشفت التحقيقات الأولية أن الحادث نجم عن حريق في كابينة الطائرة.