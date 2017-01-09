أكدت مصادر، أن السّلطات المصرية تمكّنت من تحديد هوية غالبية العائلة الجزائرية التي توفيت إثر في مياه ، حين كانت متوجهة من العاصمة الفرنسية إلى في شهر آيار/مايو العام الماضي.

 

وبحسب المصادر ذاتها، فإنه يمكن لعائلتا بطيش فيصل وزوجته سعودي نهى، استقبال جثامين ذويهم بعد التّحقق من تحاليل ، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “النهار” الجزائرية.

 

يشار إلى أن العائلة مكوّنة من الزوج بطيش فيصل البالغ من العمر 36 سنة ينحدر من بلدية وادي سقان من ميلة، والزوجة سعودي نهى من مواليد 1988، بالإضافة إلى الطّفلين محمد ذو العامين والنصف والرضيعة جمانة ذات الـ 7 أشهر.

 

وكانت طائرة للطيران قد سقطت في مياه البحر وعلى متنها 66 شخصا بالإضافة إلى لم ينج منهم أحد، حيث كان آخر ظهور لها في ، في حين كشفت الأولية أن الحادث نجم عن حريق في كابينة الطائرة.