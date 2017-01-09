اعتبر رئيس النظام السوري بشار الأسد، أن استعادة السيطرة على حلب تشكل “مرحلة أساسية” في الحرب التي بدأت في 2011، مؤكدا “إننا على طريق النصر”. وفق تعبيره

وقال الأسد لقناة “آر تي ال” ولإذاعة وتلفزيون “فرانس انفو” الفرنسية: “إنها مرحلة أساسية في هذه الحرب ونحن على طريق النصر”.

وأكد الأسد استعداده للتفاوض “حول كل شيء”، متسائلا في الوقت نفسه عمن سيكون حاضرا عن المعارضة في محادثات الآستانا بالقول: “هل ستكون معارضة حقيقية لها قواعد شعبية؟”.

وبخصوص أزمة المياه التي تعيشها دمشق منذ أيام، أكد الأسد أن “الإرهابيين يحتلون المصدر الرئيسي للمياه بدمشق، ودور الجيش هو تحرير المنطقة”.

وكانت روسيا وتركيا قد وقعتا اتفاقا نص على وقف إطلاق النار في سوريا وإجراء مفاوضات في كانون الثاني/يناير في كازاخستان، في محاولة لإنهاء النزاع السوري الذي خلف أكثر من 310 آلاف قتلى وملايين النازحين منذ 2011.