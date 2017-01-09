علق الكاتب والمحلل السياسي السعودي، مهنا الجبيل على وفاة رئيس مصلحة تشخيص ، هاشمي ، مؤكدا على أن العلاقات المصلحية بين وواشنطن غير مرتبطة به على الرغم من أنه كان من أبرز منظريها.

 

وقال “الجبيل” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” :” الإيمان بعلاقات مصلحية بين طهران وواشنطن لم يكن مرتبطا برفسنجاني فهو قناعة واسعة في ايران لكنه كان ابرز منظريها الآوائل #وفاه_رفسنجاني”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” تطويق يحتاج فهم موضوعي دقيق لمصدر قوتها وكيف نجح بناء هيكلها وعزيمة لخطط ذكية لا تحتفل وهما بإسقاطها امريكيا”.