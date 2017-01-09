علق الكاتب والمحلل السياسي السعودي، مهنا الجبيل على وفاة رئيس مصلحة تشخيص النظام الإيراني، هاشمي رفسنجاني، مؤكدا على أن العلاقات المصلحية بين طهران وواشنطن غير مرتبطة به على الرغم من أنه كان من أبرز منظريها.

وقال “الجبيل” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” :” الإيمان بعلاقات مصلحية بين طهران وواشنطن لم يكن مرتبطا برفسنجاني فهو قناعة واسعة في ايران لكنه كان ابرز منظريها الآوائل #وفاه_رفسنجاني”.

الإيمان بعلاقات مصلحية بين طهران وواشنطن

لم يكن مرتبطا برفسنجاني

فهو قناعة واسعة في ايران

لكنه كان ابرز منظريها الآوائل#وفاه_رفسنجاني — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) January 9, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” تطويق المشروع الإيراني يحتاج فهم موضوعي دقيق لمصدر قوتها وكيف نجح بناء هيكلها وعزيمة لخطط ذكية لا ثقافة شعبوية تحتفل وهما بإسقاطها امريكيا”.