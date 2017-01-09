علق الكاتب والمفكر السعودي الأصل، الدكتور محمد الأحمري على وفاة رئيس مصلحة تشخيص هاشمي ، معتبرا إياه بأنه من أهم ثوارها وقادتها، مؤكدا على أن فكره تراوح بين والاعتدال.

 

وقال “الأحمري” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” بوفاة #رفسنجانی فقدت واحدا من أهم ثوارها وقادتها وبانيا من أهم بناة إمبراطوريتها، كان يراوح بين التطرف والإعتدال بعين ثابتة على ”.

 

يشار إلى أن المفكر محمد الأحمري أقر مؤخرا بتنازله عن جنسيته مقابل الحصول على الجنسية القطرية، مؤكدا بأنه يدخل بجواز سفره القطري، وأنه تم منحه الجنسية القطرية تكريما له كمفكر.