علق الكاتب والمفكر السعودي الأصل، الدكتور محمد الأحمري على وفاة رئيس مصلحة تشخيص النظام الإيراني هاشمي رفسنجاني، معتبرا إياه بأنه من أهم ثوارها وقادتها، مؤكدا على أن فكره تراوح بين التطرف والاعتدال.

وقال “الأحمري” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” بوفاة #رفسنجانی فقدت إيران واحدا من أهم ثوارها وقادتها وبانيا من أهم بناة إمبراطوريتها، كان يراوح بين التطرف والإعتدال بعين ثابتة على الهدف”.

بوفاة #رفسنجانی فقدت إيران واحدا من أهم ثوارها وقادتها وبانيا من أهم بناة إمبراطوريتها، كان يراوح بين التطرف والإعتدال بعين ثابتة على الهدف. — محمد الأحمري، (@alahmarim) January 8, 2017

يشار إلى أن المفكر محمد الأحمري أقر مؤخرا بتنازله عن جنسيته السعودية مقابل الحصول على الجنسية القطرية، مؤكدا بأنه يدخل السعودية بجواز سفره القطري، وأنه تم منحه الجنسية القطرية تكريما له كمفكر.