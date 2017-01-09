قال الفنان وجدي العربي إنه كان ذات يوم فى رحلة لأمريكا ملازما للداعية الصوفي الحبيب الجفري, وفى المطارات كانوا يقومون بتفتيش حقائبهم بشكل مبالغ فيه.. والحقيقة لسنا وحدنا بل الكل.. خصوصا لأننا كنا هناك بعد أحداث 9/11 مباشرة.

وتابع العربي في تعليق له كتبه بحسابه على الفيسبوك : “وكان الجفرى يضع مصحفه داخل شنطته الهاندباج..وكان كل همه ألا يمس أحد من الأمن المصحف .. خصوصا السيدات…وكان يقول لى (حاچ وچدى خللى بالك) .. وبمجرد ماتتفتح الشنطة على طول إيدى تجرى على المصحف واخطفه قبل ما إيد الست تلمسه”.

وتابع العربي الذي يقيم بالدوحة من الاطاحة بحكم الاخوان المسلمين :”طبعا..قدسية مصحفنا وازاى نصونه من أيدى غير الطاهرين…بحكم الآية..مش عارف ليه تذكرت هذا الموقف وتذكرت هذا المخادع الكذاب الأشر وهو يدعو ويقول اللهم وفق عبدك عبدالفتاح بن سعيد السيسى إلى ماتحب وترضى..!!!!!”

واختتم العربي تعليقه مخاطبا الجفري قائلا : “ياجفرى ألم تر هذا الكم من المصاحف التى حُرقت بمباركة منك.. يامن كنت تخاف على كلام من أن يمسه غير طاهر.. ما رأيك فى المصاحف التى خرجت من بالوعات المجارى..ملعون.. وملعون من لا يزال يصدقك!!!!!” .