أعلن الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، عبد الرحمن بن حمد، عبر حسابه على تويتر، أن التلفزيون القطري سيبدأ ببث المسلسل التركي الشهير “قيامة أرطغرل” باللغة العربية في 16 يناير/كانون الثاني 2016 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الدوحة.

سيبث على شاشة تلفزيون قطر مسلسل قيامة أرطغرل باللغة العربية في ١٦يناير الساعة ٩ مساءا بتوقيت الدوحة pic.twitter.com/k9kkyV6rSI — عبدالرحمن بن حمد (@ahjh_althani) ٨ يناير، ٢٠١٧

ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من سنتين من بدء عرض المسلسل عبر قناة TRT 1 التركية، وتحديداً في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2014.

وتستمر القناة في عرض الجزء الثالث من المسلسل والذي سجل نسب مشاهدة عالية مكنته من تصدر قائمة أكثر المسلسلات مشاهدة في تركيا.

ولاقى المسلسل رواجاً كبيراً في الدول العربية، حيث يتابعه الملايين عبر العديد من قنوات اليوتيوب التي قامت بترجمة حلقاته.

وذكرت صحيفة يني شفق التركية أن مستثمرين من نحو 60 دولة تقدموا بطلبات لهيئة التلفزيون التركي خلال العام الماضي للحصول على حقوق بث المسلسل في بلدانهم.

ويروي المسلسل التاريخي قصة أرطغرل بن سليمان شاه والد عثمان مؤسس الدولة التركية.