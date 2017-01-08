تداولت صفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورة نُسبت الى شابٍ تونسي من مدينة “نفزة” بولاية باجة، ظهر فيها رفقة رضيع واضعاً عليه عدداً من القنابل اليدوية.

لكنّ الحقيقة، كشفها الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي.

وقال “السليطي” إن النيابة العمومية بالقطب القضائي اخلت سبيل الشخص الذي تم توقيفه على خلفية الصورة، بعد ان تبين أنه ليس الشخص المعني بتلك الصورة.

واضاف “السليطي” في تصريح لوكالة “تونس افريقيا للانباء”، الاحد، ان قرار الافراج جاء بناء على نتيجة الاختبار الفني للصورة الذي اثبت عدم تطابق الصورة مع الشخص المحتفظ به مشيرا ان الموقوف انكر علاقته بالشخص الظاهر في الصورة خلال التحقيق.