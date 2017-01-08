أعلنت الشرطة التركية رسميًا عن هوية منفذ الهجوم الذي استهدف ملهى “رينا” ليلة رأس السنة، وأسفر عن مقتل 39 شخصا وجرح 65 آخرين.

وحسب صحيفة “خبر ترك”، فإن المنفذ ينحدر من تركستان الشرقية بالصين، ويُدعى عبد القادر مشاريبوف، الذي أكد مراسل قناة Kanal D التركية أن دورية للشرطة أوقفته مباشرة بعد الهجوم، لكنه تمكن من خداعهم وظنوا أنه من الضحايا، كما يظهر في فيديو بثته القناة.

وتمكن مراسل القناة من تصوير تقرير من داخل الملهى الذي قُتل فيه حوالي 20 عربيا بين الضحايا، بعدما كانت الشرطة تمنع الدخول إليه بسبب التحقيقات المستمرة.

وأظهرت الصور التي بثتها القناة حجم الدمار الذي تسبب به الهجوم، بالإضافة إلى ما تبقى من أمتعة الضحايا، التي تنوعت بين أحذية وملابس تركوها في المكان أثناء محاولتهم الهرب من رصاص القاتل.



Reina’daki katliamın izleri ilk kez görüntülendi

وأكد مراسل القناة أن المسلح الذي لم تتمكن السلطات التركية من القبض عليه بعد، تسلل بين مرافق الملهى بحرفية عالية كمن يعرف المكان جيداً، على حد تعبيره.

ويظهر في الفيديو الذي سجلتها إحدى كاميرات المراقبة لحظة خداع منفذ الهجوم لدورية للشرطة تواجدت في المكان.

وذكر المراسل في تعليقه على الفيديو أن القاتل استطاع تجاوز نقطة التفتيش بعدما أخبر عناصر الشرطة أنه يعاني من إصابة في يده جراء الحادث ليسمحوا له بالذهاب، كما أظهر الفيديو. حسب ما نقلت هافنتغون بوست عربي.

وذكر محرر صحيفة حرييت التركية تويجون اتيلا أثناء برنامج “اسأل حرييت” الذي تبثه الصحيفة عبر “فيسبوك”، أن منفذ الهجوم تعمد جرح نفسه من خلال تفجير قنبلة للصوت في يده، وهو ما مكنه وفقاً له من الهرب برفقة ضحايا الحادث وخداع الشرطة التي وصلت للمكان.

وكانت الشرطة التركية قد اعتقلت أكثر من 22 شخصاً بعد الحادث مباشرة معظمهم من الأجانب المقيمين في مدن إزمير وإسطنبول وكونيا التي أعلنت السلطات أن منفذ الهجوم وصل إليها قبل شهرين من الحادث برفقة زوجته وطفليه.

وأشارت صحيفة “خبر ترك” إلى أن الشرطة التركية تمكنت من اعتقال خلية تابعة لـ”داعش”، مكونة من 10 أشخاص يحملون الجنسية نفسها قدموا المساعدة لمشاربوف، وتسمى “خلية الأزربك”.