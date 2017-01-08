أعلن الجيش الأمريكي, الأحد, مقتل أحد جنوده بحادث غير قتالي في الأردن، خلال إجراءات تشغيل معدات بناء، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية.

واشارت وسائل الإعلام ان الجندي كان متواجدا في الأردن مع آخرين في عملية ” العزم المتأصل” لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق ، فارق الحياة الجمعة بعد إصابته بساعات والتي نقل على إثرها الى مدنية الحسين الطبية بالعاصمة عمان.

كما لفتت إلى ان هذه العملية تأتي في إطار الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة لمحاربة الجماعات المتطرفة في العمق السوري والعراقي.

وكان الجندي الأمريكي إدريان بيركينز 19 سنة قتل بنيران صديقة خلال مشاركته بتدريبات عسكرية في الأردن بتمرينات الاسد المتأهب ايار 2014 ، والذي تشارك فيه إلى جانب الولايات المتحدة 24 دولة.

وقتل جندي أمريكي تشرين الأول الماضي في انفجار قنبلة مزروعة في مدينة الموصل العراقية ، اعقبها مقتل جنديان احدهما بانفجار عبوة ناسفة شمالي سوريا وآخر الأسبوع الماضي بحادث غير قتالي في العراق.