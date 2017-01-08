شنَّ مستشار ولي عهد ، عبد الخالق عبد هجوما عنيفا على نائب التركي ، واصفا إياه بالحقير، وذلك على إثر وصف الأخير لعملية دهس الجنود الإسرائيليين في بأنها عملية “إرهابية حقيرة”.

 

وقال “عبد الخالق” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”: ” محمد شيمشك نائب رئيس وزراء تركيا: دهس جنود اسرائيليين في القدس عملية ارهابية حقيرة. انت الحقير واذا هذا موقف تركي رسمي فهو موقف جبان وحقير”.

 