شنَّ مستشار ولي عهد أبو ظبي، عبد الخالق عبد الله هجوما عنيفا على نائب رئيس الوزراء التركي محمد شميشك، واصفا إياه بالحقير، وذلك على إثر وصف الأخير لعملية دهس الجنود الإسرائيليين في القدس المحتلة بأنها عملية “إرهابية حقيرة”.

وقال “عبد الخالق” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” محمد شيمشك نائب رئيس وزراء تركيا: دهس جنود اسرائيليين في القدس عملية ارهابية حقيرة. انت الحقير واذا هذا موقف تركي رسمي فهو موقف جبان وحقير”.