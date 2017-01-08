يقع كثيرون من الطلبة في حيرة لحظة اتخاذ قرار باختيار التخصص الجامعي الذي سينقلهم إلى الحياة العملية وبناء المستقبل.

ويتخوف هؤلاء من الوقوع في مصيدة البطالة التي باتت تحاصر كثيرا من التخصصات الأكاديمية، حيث يعاني دارسوها الأمرين من أجل الحصول على وظيفة.

وكجزء من تقريرهم السنوي لعامي 2016 -2017 حول رواتب الاختصاصات سأل موقع “PayScale” المتخصص في الأجور والرواتب مجموعة من الذين حصلوا على درجة بكالوريوس من جامعات الولايات المتحدة، ويعملون بدوام كامل أن يجيبوا على أسئلة حول وظائفهم الراهنة ورواتبها.

وتوصل التقرير الذي نشرته مجلة فوربس إلى قائمة من التخصصات التي يمكن أن يحصل دارسوها على أعلى الرواتب السنوية في 2016-2017 بالولايات المتحدة مقارنة مع مهن أخرى، وذلك على النحو الآتي:

هناك ثلاثة وظائف تأتي بالتساوي في مرتبة 25

25 الهندسة المعمارية

بداية الراتب 58.700 دولار

الراتب في وسط الحياة المهنية 104.000 دولار

25 الهندسة الصناعية

بداية الراتب 63.800 دولار

الراتب في وسط الحياة المهنية 104.000 دولار

25 هندسة الطب البيولوجي

بداية الراتب 62.700 دولار

الراتب في وسط الحياة المهنية 104.000 دولار

24 وظائف في الحكومة الأميركية

بداية الراتب 49.600 دولار

الراتب في وسط الحياة المهنية 105.000 دولار

23 الهندسة الفضائية

بداية الراتب 65.400 دولار

الراتب في وسط الحياة المهنية 106.000 دولار

22 هندسة المناجم

بداية الراتب 70.200 دولار

الراتب في وسط الحياة المهنية 107.000

21 التوزيع الصناعي

بداية الراتب 56.800 دولار

الراتب في وسط الحياة المهنية 107.000 دولار

20 الهندسة

بداية الراتب 62.600 دولار

الراتب في وسط الحياة المهنية 107.000 دولار

19 علوم الحاسوب

بداية الراتب 65.300 دولار

الراتب في وسط الحياة المهنية 107.000 دولار

18 الفيزياء

بداية الراتب 55.100 دولار

الراتب في وسط الحياة المهنية 108.000 دولار

17علوم وهندسة المواد ​

بداية الراتب 65.800 دولار

الراتب في وسط الحياة المهنية 108.00 دولار

16 هندسة الحاسوب والإلكترونيات

بداية الراتب 67.000 دولار

الراتب في وسط الحياة المهنية 110.000 دولار

15 هندسة الأنظمة الصناعية

بداية الراتب 63.800 دولار

الراتب في وسط الحياة المهنية 108.000 دولار

14 الهندسة الكهربائية والإلكترونيات

بداية الراتب 68.000 دولار

الراتب في وسط الحياة المهنية 115.000 دولار

13 الهندسة الكهربائية

بداية الراتب 67.000 دولار

الراتب في وسط الحياة المهنية 110.000

12 الرياضيات التطبيقية

بداية الراتب 56.100 دولار

الراتب في وسط الحياة المهنية 110.000 دولار

11 الفيزياء والرياضيات

بداية الراتب 56.200 دولار

الراتب في وسط الحياة المهنية 111.000 دولار

10 علوم الحاسوب والرياضيات

بداية الراتب 63.500 دولار

الراتب في وسط الحياة المهنية 111.000 دولار

9 هندسة الحاسوب

بداية الراتب 69.600 دولار

الراتب في وسط الحياة المهنية 113.000 دولار

8 هندسة الطيران

بداية الراتب 63.000 دولار

الراتب في وسط الحياة المهنية 113.000 دولار

7 هندسة الكهربائيات والحاسوب

بداية الراتب 68.000 دولار

الراتب في وسط الحياة المهنية 114.000 دولار

6 هندسة الكهربائيات والاتصالات

بداية الراتب 68.000

الراتب في وسط الحياة المهنية 115.000 دولار

5 الهندسة النووية

بداية الراتب 68.500 دولار

الراتب في وسط الحياة المهنية 116.000 دولار

4 علوم الحاسوب والهندسة

بداية الراتب 71.200 دولار

الراتب في وسط الحياة المهنية 116.000 دولار

وتأتي وظيفتان في المرتبة الثالثة

3 الهندسة الكيميائية

بداية الراتب 69.800 دولار

الراتب في وسط الحياة المهنية 116.000 دولار

3 العلوم الإكتوارية (علوم تخمين المخاطر في قطاع التأمين والصناعات المالية)

بداية الراتب 60.800 دولار

الراتب في وسط الحياة المهنية 119.000 دولار

2 هندسة الأنظمة

بداية الراتب 66.400 دولار

الراتب في وسط الحياة المهنية 121.000 دولار

وتأتي في المرتبة الأولى

1 الهندسة النفطية

بداية الراتب 96.700 دولار

الراتب في وسط الحياة المهنية 172.000 دولار