يقع كثيرون من الطلبة في حيرة لحظة اتخاذ قرار باختيار التخصص الجامعي الذي سينقلهم إلى الحياة العملية وبناء المستقبل.
ويتخوف هؤلاء من الوقوع في مصيدة البطالة التي باتت تحاصر كثيرا من التخصصات الأكاديمية، حيث يعاني دارسوها الأمرين من أجل الحصول على وظيفة.
وكجزء من تقريرهم السنوي لعامي 2016 -2017 حول رواتب الاختصاصات سأل موقع “PayScale” المتخصص في الأجور والرواتب مجموعة من الذين حصلوا على درجة بكالوريوس من جامعات الولايات المتحدة، ويعملون بدوام كامل أن يجيبوا على أسئلة حول وظائفهم الراهنة ورواتبها.
وتوصل التقرير الذي نشرته مجلة فوربس إلى قائمة من التخصصات التي يمكن أن يحصل دارسوها على أعلى الرواتب السنوية في 2016-2017 بالولايات المتحدة مقارنة مع مهن أخرى، وذلك على النحو الآتي:
هناك ثلاثة وظائف تأتي بالتساوي في مرتبة 25
25 الهندسة المعمارية
بداية الراتب 58.700 دولار
الراتب في وسط الحياة المهنية 104.000 دولار
25 الهندسة الصناعية
بداية الراتب 63.800 دولار
الراتب في وسط الحياة المهنية 104.000 دولار
25 هندسة الطب البيولوجي
بداية الراتب 62.700 دولار
الراتب في وسط الحياة المهنية 104.000 دولار
24 وظائف في الحكومة الأميركية
بداية الراتب 49.600 دولار
الراتب في وسط الحياة المهنية 105.000 دولار
23 الهندسة الفضائية
بداية الراتب 65.400 دولار
الراتب في وسط الحياة المهنية 106.000 دولار
22 هندسة المناجم
بداية الراتب 70.200 دولار
الراتب في وسط الحياة المهنية 107.000
21 التوزيع الصناعي
بداية الراتب 56.800 دولار
الراتب في وسط الحياة المهنية 107.000 دولار
20 الهندسة
بداية الراتب 62.600 دولار
الراتب في وسط الحياة المهنية 107.000 دولار
19 علوم الحاسوب
بداية الراتب 65.300 دولار
الراتب في وسط الحياة المهنية 107.000 دولار
18 الفيزياء
بداية الراتب 55.100 دولار
الراتب في وسط الحياة المهنية 108.000 دولار
17علوم وهندسة المواد
بداية الراتب 65.800 دولار
الراتب في وسط الحياة المهنية 108.00 دولار
16 هندسة الحاسوب والإلكترونيات
بداية الراتب 67.000 دولار
الراتب في وسط الحياة المهنية 110.000 دولار
15 هندسة الأنظمة الصناعية
بداية الراتب 63.800 دولار
الراتب في وسط الحياة المهنية 108.000 دولار
14 الهندسة الكهربائية والإلكترونيات
بداية الراتب 68.000 دولار
الراتب في وسط الحياة المهنية 115.000 دولار
13 الهندسة الكهربائية
بداية الراتب 67.000 دولار
الراتب في وسط الحياة المهنية 110.000
12 الرياضيات التطبيقية
بداية الراتب 56.100 دولار
الراتب في وسط الحياة المهنية 110.000 دولار
11 الفيزياء والرياضيات
بداية الراتب 56.200 دولار
الراتب في وسط الحياة المهنية 111.000 دولار
10 علوم الحاسوب والرياضيات
بداية الراتب 63.500 دولار
الراتب في وسط الحياة المهنية 111.000 دولار
9 هندسة الحاسوب
بداية الراتب 69.600 دولار
الراتب في وسط الحياة المهنية 113.000 دولار
8 هندسة الطيران
بداية الراتب 63.000 دولار
الراتب في وسط الحياة المهنية 113.000 دولار
7 هندسة الكهربائيات والحاسوب
بداية الراتب 68.000 دولار
الراتب في وسط الحياة المهنية 114.000 دولار
6 هندسة الكهربائيات والاتصالات
بداية الراتب 68.000
الراتب في وسط الحياة المهنية 115.000 دولار
5 الهندسة النووية
بداية الراتب 68.500 دولار
الراتب في وسط الحياة المهنية 116.000 دولار
4 علوم الحاسوب والهندسة
بداية الراتب 71.200 دولار
الراتب في وسط الحياة المهنية 116.000 دولار
وتأتي وظيفتان في المرتبة الثالثة
3 الهندسة الكيميائية
بداية الراتب 69.800 دولار
الراتب في وسط الحياة المهنية 116.000 دولار
3 العلوم الإكتوارية (علوم تخمين المخاطر في قطاع التأمين والصناعات المالية)
بداية الراتب 60.800 دولار
الراتب في وسط الحياة المهنية 119.000 دولار
2 هندسة الأنظمة
بداية الراتب 66.400 دولار
الراتب في وسط الحياة المهنية 121.000 دولار
وتأتي في المرتبة الأولى
1 الهندسة النفطية
بداية الراتب 96.700 دولار
الراتب في وسط الحياة المهنية 172.000 دولار
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