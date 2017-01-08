لم يتوقع مواطن كويتي أن مشاركته في مراسم دفن أحد أقاربه، ستلقي به هو الآخر في قبر مجاور له ظل محشوراً فيه لفترة.

فبحسب صحيفة “الرأي” الكويتية؛ أنقذ رجال الإطفاء الرجل بعدما سقط في قبر بمقبرة الصليبخات، حين كان قاصداً المشاركة في الدفن وتقديم واجب العزاء، إذ شعر بدوار وسقط في قبر من القبور المفتوحة الجاهزة، وكونه من أصحاب الأوزان الثقيلة انحشر داخل القبر قبل أن يبصره أحد المارة ليسارع إلى إبلاغ عمليات الإدارة العامة للإطفاء حتى تم إنقاذه. وفق ما ذكرت صحيفة الرآي.

وقالت الصحيفة إن عناصر من الإنقاذ الفني يؤازرهم فنيو الطوارئ الطبية تحركوا إلى المكان، وعند وصولهم قاموا بعمل فتحة أخرى بين القبر الذي انحشر فيه الرجل وقبر آخر حتى أخرجوه.