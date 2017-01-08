يحتفل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الأحد، بعيد ميلاده، وهو اليوم الذي يصادف 8 يناير.

ونُشرت شائعات غريبة وطريفة في نفس الوقت عنه هو ووالده الراحل كيم جونغ إيل، هذه أبرزها:

1- وفقا لأحدث المناهج التي تدرس في مختلف المدارس في كوريا الشمالية، فإن كيم جونغ أون بدأ قيادة السيارة وسنه لا يتعدى 3 سنوات، كما أنه ملحن وموسيقي لا مثيل له.

2- جاء في كتاب “أنشطة الثوري كيم جونغ أون”، أن الرئيس الكوري تسابق مع الرئيس التنفيذي لشركة اليخوت الأجنبية وتغلب عليه، عندما كان يبلغ من العمر 9 سنوات.

3- وفقا للسيرة الذاتية لكيم جونغ إيل، فإن هذا الأخير ولد في كوخ عسكري سري على جبل بايكدو في عام 1942، وتنبأ أحد الطيور بولادته.

4- ذكرت وثائق رسمية أن كيم جونغ إيل بدأ المشي عندما كان عمره 3 أسابيع فقط وبدأ يتكلم بطلاقة في 8 أسابيع.

5- يعتقد أن كيم جونغ إيل كان يمتلك حوالي 20 ألف من أقراص الفيديو الرقمية، وكان مولعا بأفلام إليزابيث تايلور.

6- اختطف كيم جونغ إيل الزوجين شين سانغ وهو مدير فني والممثلة تشوي يون في أواخر السبعينيات وأجبرهم على تأليف الفيلم “بولغاساري”.

7- خلال الفترة التي قضاها في جامعة كيم إيل سونغ، زعمت وثائق أن كيم جونغ إيل قام بتأليف 1500 كتاب في أقل من ثلاث سنوات، وفقا لسيرته الذاتية.

8- وفقا لتقارير غير مؤكدة، يعتقد الكثير من الكوريين الشماليين أن كيم جونغ إيل كانت لديه قدرات سحرية تساعده على التحكم في الطقس.