أكد مصدر أمني عراقي، الأحد، أن جثة مفخخة انفجرت داخل “ثلاجة الموتى” في مستشفى بمدينة شرقي العاصمة العراقية .

 

وقال المصدر: “إن جثة موضوعة داخل ثلاجة بمستشفى الصدر، في مدينة الصدر، شرقي بغداد، انفجرت، ظهر اليوم، ما أسفر عن أضرار مادية، بدون حدوث ”.

 

وأوضح المصدر أن الجثة التي انفجرت هي ذاتها جثة الذي فجر نفسه صباح اليوم بمنطقة جميلة، شرقي بغداد، لافتًا إلى أن كانت عند منطقة البطن من الجثة لم تنفجر لحظة التفجير، وفق ما نقله موقع “بغداد بوست”.

 

وشهدت منطقة جميلة، شرقي العاصمة بغداد، صباح اليوم الأحد، تفجيرًا انتحاريًا أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 15 آخرين.