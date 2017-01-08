أكد مصدر أمني عراقي، الأحد، أن جثة مفخخة انفجرت داخل “ثلاجة الموتى” في مستشفى بمدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر: “إن جثة موضوعة داخل ثلاجة جثث الموتى بمستشفى الصدر، في مدينة الصدر، شرقي بغداد، انفجرت، ظهر اليوم، ما أسفر عن أضرار مادية، بدون حدوث خسائر بشرية”.

وأوضح المصدر أن الجثة التي انفجرت هي ذاتها جثة الانتحاري الذي فجر نفسه صباح اليوم بمنطقة جميلة، شرقي بغداد، لافتًا إلى أن مواد متفجرة كانت عند منطقة البطن من الجثة لم تنفجر لحظة التفجير، وفق ما نقله موقع “بغداد بوست”.

وشهدت منطقة جميلة، شرقي العاصمة بغداد، صباح اليوم الأحد، تفجيرًا انتحاريًا أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 15 آخرين.