كشفت مصادر أردنية أن عائلة نائب في مجلس الأمة الحالي يمتلكون شركة محلية مسجلة ومرخصة وفق سجلات دائرة مراقبة الشركات، وراء شحنة قمح 80 طنا مخالفة، ولا تصلح للاستهلاك الآدمي.

وقالت المصادر إن الشركة تعود ملكيتها لعائلة نائب في مجلس الأمة الثامن عشر، هم رئيس هيئة المديرين ونائبه وعضو، هم أشقاء النائب وزوجته.

وبحسب موقع “خبرني” الأردني، فقد اظهرت سجلات دائرة مراقبة الشركات أن النائب دخل الشركة كشريك في9-4-2006، وانسحب منها بتاريخ 11-12-2014.

يذكر أن شحنة القمح، دخلت عن طريق معبر الشيخ حسين، مع فلسطين المحتلة، إلى جمرك عمّان، وخرجت بنفس الطريقة.

وكانت مؤسسة الغذاء والدواء، رفضت بالتعاون مع وزارة الزراعة، إدخال شحنة قمح تبلغ 80 طنا، واردة من “إسرائيل”، مخالفة للشروط الأردنية.

وقال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، هايل عبيدات آنذاك، أن الشحنة احتوت على حشرات حيّة، ما أوجب رفضها وإعادتها لبلد المنشأ.