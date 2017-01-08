علقت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، آيات عرابي، على ما المكالمة التي سربها الإعلامي الموالي للنظام، أحمد موسى، بين نائب رئيس الجمهورية السابق، ، ورئيس هيئة الأركان السابق، الفريق ، معتبرة ان ملخص المكالمة هو أن ائتلاف شباب كان يثق بكفاءة آنذاك حينما شغل منصب رئيس الوزراء.

 

وقالت “عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتنماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: “أنه بغض النظر عن لا أخلاقية التنصت فإن ملخص المكالمة أن ما يسمى بالائتلاف كان يثق بكفاءة شفيق ولكنهم يريدون تغييره لأنه من عناصر المخلوع وأنهم سيتوقفون عن التظاهر إذا اقيل خمسة !!”

 

وأضافت معلقة أنهم كانوا يريدون أن يأتوا بعصام شرف او أحمد جويلي “عشان يحسوا انهم جابوا وجه جديد وخلاص..عشان نفرح العيال !!”، مؤكدة أن هذا ما كانوا يصبون إليه ولم يكن في خلدهم الانتخابات الرئاسية أن تتم أولا كشرط، مضيفة “إحنا كنا طيبيبن أوي يا خال”، على حد قولها.

 

وأكدت عرابي أن الثوار “الهواة السذج” تم استغلالهم  “وكانوا يواجهون دولة عميقة شرسة أما من كان يدير الثورة فهو المكالمات بين البرادعي وعنان !، وأنه “حين وصلت مطالب إلى نقطة مفصلية وهي الانتخابات وجرت المفاصلة بين مرشح (الرئيس مرسي) وبين مرشح العسكر اختار هؤلاء الهواة الفاسد المتخابر (هو نفسه اعترف بالاتصال مع المخابرات الأمريكية) شفيق لأنهم (بيشيدوا بالفريق شفيق)”.

 

ووجهت “عرابي” رسالة للمصريين ومن يرغبون في تحرير بلادهم “أنتم نواة التغيير الحقيقية وليس هواة الظهور على الشاشات والتحدث بكلمات محفوظة اكبر من ادراكهم”، معتبرة ان “الدرس الأهم من هذه المكالمة هو ضرورة فصل مؤامات السياسة وضرورة عزل السياسيين عن الثورة وعن أي عمل ثوري”.

 

وأوضحت عرابي فكرتها ضاربة المثل بالثورة الامريكية قائلة: “ وقت الثورة الأمريكية كان غطاءً سياسياً لجيش الجنرال ولم يكن يتدخل في سير المعارك, أي أن السياسي لا يتداخل مع الثوري وهذا هو أهم درس اؤكد عليه منذ فترة”.

 

واختتمت قائلة: “ كان يجب أن يتم لينزوي هؤلاء السذج ولتظهر نخبة ثورية جديدة (أقصد أسيادنا الثوار في الشوارع والمعتقلات المصرين على عودة الرئيس مرسي”.

 