نشرت الفنانة اللبنانية “يارا” مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وجهت فيه رسالة خاصة لجمهورها في الجزائر، حيث أنها متواجدة هناك هذه الأيام لتقيم عددا من الحفلات.

وبحسب الفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد رحبت الفنانة اللبنانية “يارا” بجمهورها الجزائري قائلة: ” نحبكم بزااااف بزااااف.. وان تو تري فيفا لالجيري.. شو رأيكم بلغتي الجزائريّة؟؟”.

وكانت الفنانة اللبنانية يارا، قد أقامت حفلا غنائيا في إحدي الفنادق الكبري في “الجزاء” وقدمت خلاله العديد من أغانيها المتنوعة، وظهرت خلالها بإطلالة مميزة آثارت إعجاب متابعيها حيث قامت بنشر الصورة علي حسابها الرسمي عبر موقع الصور الشهير “انستجرام”.