أفرجت السلطات البحرينيّة عن بريطانية، بعد سجنها على خلفية اتهامها من قبل زوجها البحريني بممارسة الزنا.



ووفقاً لصحيفة “تليجراف” الإنجليزية، كان الزوج الذي يدعى “جاسم الحضار”، قد اتهم ” هانا جيمس” بممارستها الزنا لتحبس لمدة شهر منتظرة لحكم يتراوح بين عام إلى 5 أعوام، لكنه أفرج عنها وفقا للسفارة البريطانية في المملكة البحرينية.

وكانت والدة البريطانية ” جيمس” قد أطلقت حملة للتبرع لابنتها مع نجلها لتتمكن من العودة إلى إنجلترا، زاعمة أنها تتعرض لمعاملة عنيفة تصل إلى حد التعدي بالضرب من قبل زوجها البحريني.

وأشارت الأمّ إلى أنه يتعذر سفر ابنتها حاليا بعد قيام الزوج بحرق جواز سفرها الإنجليزي.