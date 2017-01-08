استنكر رجل الأعمال القبطي، نجيب ساويرس، التسريبات التي نشرها الإعلامي أحمد موسى لمكالمات بين نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي ورئيس هيئة الأركان المصرية، الفريق سامي عنان، معربا عن دهشته من التنصت على رئيس هيئة الأركان بهذه السهولة.

وقال “ساويرس” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” ما أسترعى إنتباهى و دهشتى فى تسريبات البرادعى و هو أسلوب مرفوض اساسا،هو كيف يمكن بهذه السهولة التصنت على رئيس أركان القوات المسلحة و خطورته؟”.