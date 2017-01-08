استنكر رجل الأعمال القبطي، ، التسريبات التي نشرها الإعلامي لمكالمات بين نائب السابق ورئيس هيئة الأركان المصرية، الفريق ، معربا عن دهشته من التنصت على رئيس هيئة الأركان بهذه السهولة.

 

وقال “ساويرس” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”: ” ما أسترعى إنتباهى و دهشتى فى تسريبات البرادعى و هو أسلوب مرفوض اساسا،هو كيف يمكن بهذه السهولة التصنت على رئيس أركان و خطورته؟”.

 