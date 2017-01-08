تمكنت السلطات السعودية من إلقاء القبض على رجل أمن متقاعد، بمحافظة “العارضة”، عقب 30 ساعة من البحث عنه بعد هروبه من منزله، في أعقاب إجباره لابنيته (22 عاماً و 18 عاماً) على ممارسة الجنس معه.

وبحسب صحيفة “عاجل” المحلية، فقد أقدم الرجل على ضرب ابنتيه بعصا غليظة، فتمكنت واحدة من الهروب واللجوء إلى جيرانها، فيما حَبَس الثانية في غرفة داخل المنزل، فتدخل الجيران واتصلوا بالإسعاف؛ لنقل الفتاة التي لجأت إليهم للمستشفى، بعد إصابتها بكسور ونزيف وجروح خطيرة.

وحاول والد الفتاتين منع فرق الإسعاف من تقديم اللازم لابنته بحسب الجيران الذين وقفوا أمامه وزجروه؛ ما مكن فرق الإسعاف من نقلها إلى المستشفى.

ونجحت لجنة مختصة من دار الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان في تخليص شقيقتها من الحبس، وتسليمها لأحد أقاربها.