لقيت سيدة بوليفية حتفها، بعدما قام مواطنون غاضبون بربطها في شجرة مليئة بالحشرات السامة بمدينة كرانافي، بعد محاولتها وولديها سرقة إحدى السيارات.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن السيدة امرأة بوليفية 52 عاماً، اتهمت بمحاولة سرقة سيارة بمساعدة ابنها 28 عاماً، وابنتها 22 عاماً، وتم ربطهم جميعا في شجرة، ونجا الولدان من الموت، إلا أن الشرطة لم تنجح في إنقاذ الأم.

وأصيبت الأم بمشكلات في التنفس استدعت نقلها إلى المستشفى، حيث ما لبثت أن فارقت الحياة، بسبب التهاب حاد في الحلق نتيجة لدغ الحشرات السامة.

وألقت الشرطة القبض على مشتبه به، للتحقيق في ملابسات هذه الحادثة الغامضة التي اعتبرتها جريمة قتل ومحاسبة كل متورط بها.