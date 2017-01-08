 

كشف تقرير نشرته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عن أكثر الدول استهلاكا للحشيش، على مستوى العالم أو المستوى العربي، حيث حلت في المقدمة وتلتها الإمارات.

 

وأوضح التقرير أن أيسلندا احتلت المرتبة الأولى عالميا مع استهلاك حوالي 18.3% من سكانها للحشيش، بينما حلّت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنسبة للدول ، وفقا للأرقام المتاحة، لكونها لا تمتلك معلومات عن بعضها، فقد احتلت مصر  المركز الأول بنسبة 6.24% من السكان، وفي المركز الثاني جاءت الإمارات المتحدة بنسبة 5.35%، والمغرب في المركز الثالث بنسبة 4.22%، أمام المركز الرابع كان من نصيب بـ3.1%، وخامسا جاءت تونس بـ2.6%.

 

وأضافت أن لبنان جاء في المركز السادس بنسبة 2%، ثم بـ0.52%، وفي المركز الثامن بنسبة 0.3%، مشيرة إلى أن الدراسة تقريبية، لأن بعض الدول لا تقدم تقريرا مفصلا ومسحا حقيقيا لأرقام مدخني فيها، وهو ما ينطبق على بعض ، وغيرها من الدول الغربية.