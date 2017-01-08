كشف تقرير نشرته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عن أكثر الدول استهلاكا للحشيش، على مستوى العالم أو المستوى العربي، حيث حلت مصر في المقدمة وتلتها الإمارات.

وأوضح التقرير أن أيسلندا احتلت المرتبة الأولى عالميا مع استهلاك حوالي 18.3% من سكانها للحشيش، بينما حلّت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنسبة للدول العربية، وفقا للأرقام المتاحة، لكونها لا تمتلك معلومات عن بعضها، فقد احتلت مصر المركز الأول بنسبة 6.24% من السكان، وفي المركز الثاني جاءت الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.35%، والمغرب في المركز الثالث بنسبة 4.22%، أمام المركز الرابع كان من نصيب الكويت بـ3.1%، وخامسا جاءت تونس بـ2.6%.

وأضافت أن لبنان جاء في المركز السادس بنسبة 2%، ثم الجزائر بـ0.52%، وفي المركز الثامن السعودية بنسبة 0.3%، مشيرة إلى أن الدراسة تقريبية، لأن بعض الدول لا تقدم تقريرا مفصلا ومسحا حقيقيا لأرقام مدخني الحشيش فيها، وهو ما ينطبق على بعض الدول العربية، وغيرها من الدول الغربية.