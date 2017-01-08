أكدت الفنانة المصرية الشهيرة تيسير فهمي أن جزيرتي “تيران وصنافير” مصريتين، مشيرة إلى أن القضاء المصري أقر ذلك بعد صدور قرار من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يفيد بمصرية الجزر.

وقالت “فهمي” في تصريح أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال حضورها مؤتمر أحزاب التحالف الديمقراطي، إن إحالة القضية لمجلس النواب عمل غير قانوني، متابعة: “لو أحالوها لربنا، الجزر مصرية”.

وكان عدد من أحزاب التيار الديمقراطي قد قرر عقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم الأحد، بمقر حزب الكرامة لرفض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين المملكة العربية السعودية ومصر والتي بموجبها سيتم التنازل عن الجزرتين.