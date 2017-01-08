أكدت الفنانة المصرية الشهيرة أن جزيرتي “” مصريتين، مشيرة إلى أن القضاء المصري أقر ذلك بعد صدور قرار من محكمة بمجلس الدولة يفيد بمصرية الجزر.

 

وقالت “فهمي” في تصريح أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال حضورها مؤتمر ، إن إحالة القضية لمجلس النواب عمل غير قانوني، متابعة: “لو أحالوها لربنا، الجزر مصرية”.

 

وكان عدد من أحزاب التيار الديمقراطي قد قرر عقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم الأحد، بمقر لرفض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين المملكة العربية ومصر والتي بموجبها سيتم التنازل عن الجزرتين.

 