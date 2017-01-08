اعترفت شابة بريطانية تُدعى “ديان مارغريت كلايتون” تبلغ من العمر 34 عاماً، وتسكن في مدينة بلاك بيرن، بقتلها صديقها “سيمون هيل” طعناً بالسكين عندما كانا في منزل صديق ثالث، لأنّه أكل البطاطس الخاص بها ولم يترك لها شيئاً لتأكله، فما كان منها إلا أن التقطت سكيناً من المطبخ وسددت له عدداً من الطعنات في كتفه.

وقالت وكيلة الادعاء لدى المحكمة بارفين أخطر في تفاصيل الواقعة، إن كلا من كلايتون وهيل ذهبا لزيارة صديق في أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث شربا الكحول وتناولا الشيبس المطبوخ منزلياً، حيث قام سيمون هيل بأكله كله، وهو ما تسبب بإغضاب كلايتون التي قامت بتوجيه صفعة له على وجهه قبل أن تغادر الغرفة باتجاه المطبخ لتلتقط من هناك سكيناً وتقوم بطعنه في كتفه، وتتسبب له بجرح ظاهري.

وأمرت المحكمة كلايتون أيضاً بدفع غرامة مالية قيمتها 115 جنيها استرلينيا، بعد أن تقضي مدة الـ26 أسبوعاً في السجن كشرط لإطلاق سراحها.