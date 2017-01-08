أحال مجلس النواب الأردني، النائب محمد الرياطي للجنة السلوك والنظام النيابية، وذلك على خلفية اقتحامه مكتب وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء فواز ارشيدات، وطرده منه، والجلوس بدلاً منه لساعة زمنية، بعد أن رفض ارشيدات مقابلة النائب الرياطي لتوقيع اعفاءات طبية لمواطنين غير قادرين على تحمل نفقات العلاج.

وقال “الرياطي” في تصريحات صحفية نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”، انه سواء حوّل الى لجنة السلوك أو غيرها، فلن يثنيه الامر ابداً، عن المضي قدماً نحو العمل المخلص لوجه الله تعالى اولا، وللمصلحة الوطنية والمواطنين الذين وضعوا الامانات في اعناق النواب الذين انتخبوهم، كمدافعين عن حقوقهم، التي يتوجب ان يكون اقلها، تأمين العلاج للفقراء وغير القادرين منهم، على نفقة الدولة.

واستطرد الرياطي قائلا: اوليس من المخجل والمعيب أن يغلق مسؤول حكومي الباب في وجه المواطنين، ويترفع عليهم، وهم الذين يبحثون عن قضاء حاجاتهم عند من وضعت الامانات في اعناقهم، مضيفاً : “فما بالكم باغلاق وزير او مسؤول ابواب مكاتبه بوجه نائب يمثل سلطة من اهم سلطات الدولة، ويضرب عرض الحائط بحوائج المواطنين الذين لا تحتمل التاخير سيما في الحالات الطبية العاجلة، ويتحفنا منظري الحكومات لاحقاً ان السلطة التشريعية فقدت هيبتها” !

وتوعد الرياطي أي مسؤول في السلطة التنفيذية، يغلق ابوابه على نفسه بوجه ممثلي الشعب، في قضايا تتعلق بمصالح الوطن والمواطنين، أن يعيد الكرة معه، خاصة اذا كان الامر يتعلق بحياة مواطن، ولن يأخذه في الحق لومة لائم.

وأوضح في تدوينة أخرى أنه سيجتمع مع (رئيس الوزراء ؛ووزير المالية ؛ واللجنة المالية )؛ موضحا أن مطلبه الاساسي ارجاع الاعفاءات الطبية للمواطنين الاردنين ورفضه لرفع الأسعار على المواطنين.

واختتم “الرياطي” تدوينته بطرافة قائلا: ” الله يستر ما يتم تحويلي اليوم كمان للجنة السلوك !!!!!