أكد رئيس هيئة علماء المسلمين، العلامة يوسف ، على أن وحده لا يحمي ، وإنما والإنصاف ورعاية هو من يقيمها.

 

وقال “القرضاوي” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” :” الإسلام وحده لا يحمي الدولة؛ إذا ظلمت وجارت وتجبرت في ، كما أن وحده لا يُزيل الدولة؛ إذا تحصنت بالعدل والإنصاف ورعاية حقوق الناس”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” قضت سنة في خلقه أن الظلم نذير الهلاك والدمار.. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون”.

 