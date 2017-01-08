أكد رئيس هيئة علماء المسلمين، العلامة يوسف القرضاوي، على أن الإسلام وحده لا يحمي الدولة، وإنما العدل والإنصاف ورعاية حقوق الناس هو من يقيمها.

وقال “القرضاوي” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” :” الإسلام وحده لا يحمي الدولة؛ إذا ظلمت وجارت وتجبرت في الأرض، كما أن الكفر وحده لا يُزيل الدولة؛ إذا تحصنت بالعدل والإنصاف ورعاية حقوق الناس”.

الإسلام وحده لا يحمي الدولة؛ إذا ظلمت وجارت وتجبرت في الأرض، كما أن الكفر وحده لا يُزيل الدولة؛ إذا تحصنت بالعدل والإنصاف ورعاية حقوق الناس — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) January 8, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” قضت سنة الله في خلقه أن الظلم نذير الهلاك والدمار.. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون”.