شنَّت الكاتبة الأردنية، إحسان الفقيه، هجوما عنيفا على الليبراليين العرب، معتبرة أن الليبرالي المسلم هو عدوها حين ينهى عن شعائر الإسلام، مؤكدة على أن “الإخواني” هو أخاها في الدين حتى وإن اختلفت معه، وان من يعادي مصالحتهم مع السعودية هو عدو للمملكة.

وقالت “الفقيه” في سلسلة تغريدات لها عبرحسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “الاخواني،أخي بالدين ولو اختلفت معه اما العلماني والليبرالي المسلم حسب بطاقته فليس بأخي إن لم يكُن مُصليا وهو عدوّي حين ينهى عن شعائر الاسلام”.

الاخواني،أخي بالدين ولو اختلفت معه

اما العلماني والليبرالي المسلم حسب بطاقته

فليس بأخي إن لم يكُن مُصليا

وهو عدوّي حين ينهى عن شعائر الاسلام — احسان الفقيه (@EHSANFAKEEH) January 8, 2017

وأضافت في تغريدة أخرى: ” استبشروا كل من كذب على الاخوان ليُنافق السلطة كل من سبح مع تيار إخوانفوبيا ليُرضي هذا ويتقرب من ذاك سيبحث قريبا عن خريطة الرجوع ولن يجدها”.

استبشروا

كل من كذب على الاخوان ليُنافق السلطة

كل من سبح مع تيار إخوانفوبيا ليُرضي هذا ويتقرب من ذاك

سيبحث قريبا عن خريطة الرجوع

ولن يجدها😂 — احسان الفقيه (@EHSANFAKEEH) January 8, 2017

وتابعت: ” أي تيّار او فريق يُعرقل المصالحة بين نظام الحكم في #السعودية تحديدا، وبين جماعة الإخوان المسلمين،فهو ليس بعدو للجماعة وحسب،بل وعدو للسعودية”.