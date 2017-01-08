شنَّت الكاتبة الأردنية، إحسان الفقيه، هجوما عنيفا على الليبراليين العرب، معتبرة أن المسلم هو عدوها حين ينهى عن شعائر ، مؤكدة على أن “” هو أخاها في حتى وإن اختلفت معه، وان من يعادي مصالحتهم مع هو عدو للمملكة.

 

وقالت “الفقيه” في سلسلة تغريدات لها عبرحسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “الاخواني،أخي بالدين ولو اختلفت معه اما والليبرالي المسلم حسب بطاقته فليس بأخي إن لم يكُن مُصليا وهو عدوّي حين ينهى عن شعائر الاسلام”.

 

وأضافت في تغريدة أخرى: ” استبشروا كل من كذب على الاخوان ليُنافق كل من سبح مع تيار إخوانفوبيا ليُرضي هذا ويتقرب من ذاك سيبحث قريبا عن خريطة الرجوع ولن يجدها”.

 

وتابعت: ” أي تيّار او فريق يُعرقل المصالحة بين نظام الحكم في #السعودية تحديدا، وبين جماعة ،فهو ليس بعدو للجماعة وحسب،بل وعدو للسعودية”.