عبّرت الفنانة المغربيّة “إبتسام تسكت”، عن استغرابها مما حدث مع الفنان المغربي سعد لمجرد، في قضيّة اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.

وقالت :”سعد من أصدقائي المقرّبين، وأنا أثق في أخلاقه العالية، ولم أفهم كيف ومن أوقعه في هذه المكيدة، فهو من الفنانين الشباب الذين وصلوا إلى العالمية”.

وأضافت لمجلة “سيدتي” :”أظن أن هي هذه الأزمة من ضرائب الشهرة. أتمنى أن يفرج الله عنه وعن أسرته، وجمهوره، وعنا نحن أصدقائه في أقرب وقت ممكن”.

وكانت المحكمة الفرنسية قد رفضت إطلاق سراح سعد لمجرد بشكل مؤقت، لتؤجل الأمر لحين مواجهته مع الفتاة الفرنسية المدعية عليه.

وتعود قضية سعد لمجرد إلى 26 من أكتوبر الماضي، إذا تم حبسه بسجن فلوري بباريس، بعد أن اتهمته فتاة فرنسية باغتصابها في محل اقامته بفندق الماريوت بشارع “سانزليزيه” بباريس، قبيل أيام من موعد حفلته بباريس، ولم يتم الحكم بالقضية إلى الآن.