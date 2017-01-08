نشر الإعلامي والباحث الحقوقي الجزائري، الدكتور أنورمالك، مقطع فيديو من حسابه على “سنا بشات”، أكد فيه أنه كان ضابطا في المؤسسة العسكرية الجزائرية، مشيرا إلى أن جميع التقارير التي اطلع عليها كانت تؤكد دعم إيران للإرهاب في الجزائر.

وقال “مالك” في المقطع الذي نشره عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن”: ” صباح الخير..أنا كنت ضابط في المؤسسة العسكرية الجزائرية وكانت كل التقارير تؤكد دعم إيران للإرهاب في الجزائر..لا يصحكوا عليكم”.

#انور_مالك:

كنت ضابط في المؤسسة العسكرية الجزائرية وكانت كل التقارير تتحدث عن تورط #إيران في دعم الإرهاب. pic.twitter.com/MaBdUpqhpm — أنور مالك (@anwarmalek) January 8, 2017

وكان رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، سيد أحمد غزالي، قد كشف أن إيران موّلت ودعمت الإرهاب خلال العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر سنوات التسعينات، وهو ما دفع بالرئيس الراحل، محمد بوضياف، إلى قطع العلاقات الثنائية معها، مؤكدا أن أخطر ديكتاتورية دينية في العالم اليوم هي دكتاتورية الملالي في إيران .

وأوضح غزالي على هامش ندوة صحفية عقدها في السعودية، أن الجزائر قطعت علاقاتها مع إيران في عهد الرئيس الراحل محمد بوضياف، لأننا لاحظنا أن هذا النظام ورغم الموقف الأخوي الذي وجده من الجزائر منذ اندلاع الثورة الإسلامية، حيث كان النظام الجزائري يقدم خدمات للنظام الإيراني، إلا أنه لا يؤتمن وتدخلوا في شؤوننا الداخلية وأيدوا الإرهاب ماليا وسياسيا واقتصاديا، ولما لاحظنا ذلك قطعنا العلاقات.