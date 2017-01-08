قالت مصادر أمنية وطبية مصرية، إن 5 من رجال الشرطة قتلوا، وأصيب عشرة آخرون، بينهم 3 مدنيين، في هجوم على كمين في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، الاثنين.

وذكر شهود عيان من سكان حي المساعيد ممن شاهدوا اللحظات الأولى لهجوم العريش، إن الهجوم بدأ بإطلاق قذائف “آر بي جي”، ثم دخول سيارة مفخخة اقتحمت الكمين وسط إطلاق نار كثيف من قبل العناصر المسلحة. وفق ما أبلغوا مراسلة قناة العربية.

وبعد الانفجار اقتحمت العناصر المسلحة الكمين، وقامت بإطلاق النار على أفراد الكمين، وأصيب عدد من المدنيين جراء الهجوم.