تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، مؤخراً صوراً للملك المغربيّ محمد السادس، بأزياء شبابية وأنيقة لافتة، وقد وصلت الصور الى إعلاميين اسرائيليين، أبدوا إعجابهم بالملك.

وعلق إعلامي إسرائيلي يعمل في الصحيفة الاقتصادية “كلكاليست”، على صورة الملك محمد السادس، متوسطا امرأتين، خلال زيارته لتنزانيا، “الملك المغربي هو نموذج البطل بالنسبة لي”.

ونشرت الإعلامية الإسرائيلية المختصة بشؤون الشرق الأوسط، “شيمريت مئير”، صورة الملك مع المنتج الموسيقي السويدي من أصول مغربية، نادر الخياط، المعروف بلقبه الفني “ريدون”، كاتبة “ملك المغرب محمد السادس بأزياء مثيرة”.

وكان محمد السادس قد تصدر العناوين في “إسرائيل”، الشهر الفائت، في أعقاب حضوره حفل تدشين كنيس “صلاة أتدغي” في الدار البيضاء.

وذكر موقع “المصدر” الاسرائيلي أن قادة دولة الاحتلال الاسرائيلي وكبار أعيان الطائفة اليهودية شاركوا في الحفل، وصلّوا من أجل سلام وأمان المملكة المغربية وحكومتها، وباركوا الملك، وولي العهد مولاي رشيد وأفراد العائلة المالكة.